Mar de leva afecta la recolección de basuras en la zona insular de Cartagena: Veolia anuncia retraso

La empresa Veolia Aseo Cartagena anunció a todos sus usuarios que, dada la presencia del oleaje atípico conocido como mar de fondo en las costas del Caribe colombiano, el cual genera posibles desbordamientos costeros entre el lunes 02 y el miércoles 04 de febrero de 2026, se podrían presentar reprogramaciones en el proceso de recolección en la zona insular, las cuales estarán sujetas a la instrucción del inspector a cargo del zarpe; siendo esta una circunstancia no atribuible, ni bajo el control del prestador, respectivamente.

Lo anterior, tiene como fundamento el Comunicado Especial Nº 006 de Fenómenos adversos de la Dimar, consultado en la página del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), el cual establece que se deben extremar las medidas de seguridad desde el 31 de enero de 2026 hasta el 5 de febrero de 2026. Al tenor señala:

«Como consecuencia de estas condiciones, no se descarta la presencia de oleaje atípico conocido como mar de fondo en las costas del Caribe colombiano generando posibles desbordamientos costeros entre el lunes 02 y el miércoles 04 de febrero. Por lo anterior, se recomienda a la comunidad marítima y costera en general extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de sus actividades marítimas».

«Esperamos que en las próximas horas se estabilice la movilidad marítima, para seguir garantizando la recolección de los residuos en nuestra área de prestación del servicio público de aseo.

Estamos comprometidos con la ejecución de acciones ambientales en Cartagena, las cuales suman a la transformación ecológica», puntualiza el comunicado de la empresa.