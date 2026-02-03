La intolerancia deja dos nuevas víctimas en Cartagena, fueron atacadas con arma blanca

El primer caso se registró en la vía pública del barrio chino y la víctima fue identificada como Rey José Martínez Gómez, de 23 años de edad, natural de Cartagena. Según lo manifestado por la comunidad, se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes cuando se presentó una riña, resultando lesionado con arma blanca.

De inmediato fue trasladado a un centro asistencial; sin embargo, llegó sin signos vitales. Las autoridades indicaron que le registran una anotación judicial por el delito de lesiones personales.

El segundo hecho ocurrió en el barrio El Pozón, en el sector El Tamarindo, donde se registró el homicidio de Edwin Santander Pereira, de 23 años. Según las primeras versiones, se habría presentado una discusión con otra persona, quien lo agredió igualmente con arma blanca, causándole la muerte.

Según la policía metropolitana, al occiso le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes.

En ambos casos, se avanzan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.