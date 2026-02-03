“Espero que los conjueces voten en derecho”: Roy Barreras sobre la inscripción de Iván Cepeda

La sala plena del CNE no logró una mayoría para resolver el caso. La votación terminó cinco a cuatro, resultado insuficiente para adoptar una determinación, ya que la norma exige al menos seis votos. Por esta razón, el organismo acudió a dos conjueces que fueron sorteados y deberán tomar una decisión antes del viernes 6 de febrero, fecha límite para la inscripción de candidaturas a las consultas.

Lea también: Conjueces decidirán si Cepeda participará en consulta de marzo: no hubo mayoría en CNE para decisión

Sus votos se sumarán al conteo actual, que deja a Cepeda en desventaja. Si uno solo vota en contra, se completan los seis apoyos necesarios para negar su participación en la jornada del 8 de marzo. La audiencia pública para definir el tema está programada para este martes 3 de febrero, en la tarde.

Frente a este escenario, Barreras reiteró que ha planteado desde hace meses la necesidad de una consulta amplia entre sectores de izquierda, liberales, verdes e independientes para escoger un candidato único. Dijo que se ha preparado para competir con Cepeda en ese mecanismo y llamó a que la decisión de los conjueces se adopte conforme a la ley. “Espero que voten en derecho”, señaló.

#POLÍTICA | El precandidato presidencial Roy Barreras

(@RoyBarreras) se refirió sobre la decisión del CNE frente a Iván Cepeda: “Espero que los conjueces voten en derecho”.



El exembajador señaló que habrá consulta y confía en que sea con Cepeda, para que “los ciudadanos decidan… pic.twitter.com/xUTMggYLlJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 2, 2026

El exembajador también sostuvo que la presencia de conjueces con origen político no implica ninguna irregularidad.

“Todos los conjueces del CNE tienen una orientación política, así está en la Constitución, no tiene nada raro”, dijo, al recordar que no solo provienen de una corriente, sino de distintos sectores como el liberalismo y otras fuerzas, por lo que el proceso se ajusta a las reglas institucionales.

Le puede interesar: Conjueces del Centro Democrático y Liberal definirán si Iván Cepeda va a la consulta de marzo