Envían a la cárcel a un hombre que estaría vinculado en el ‘plan pistola’ en Córdoba

Montería

Caracol Radio conoció que un juez con funciones de control garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Luis Eduardo Negrete Burgos, de 33 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto sería un presunto integrante de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo. Su captura se registró a finales del mes de enero en el corregimiento Patio Bonito de la ciudad de Montería.

Según el ente acusador, el hoy procesado habría participado en el ‘plan pistola’, promovido en el departamento de Córdoba durante los meses de abril y mayo de 2025, tras la muerte de alias ‘Chirimoya’ en medio de una operación militar.

Autor del atentado en San Carlos

La Fiscalía señaló que el imputado, al parecer, sería el “autor” del hecho criminal registrado el 28 de abril de 2025 en la vereda Cantarrana, San Carlos, Córdoba, donde resultaron heridos el soldado profesional Mario Luis Ruiz Madariaga y su padre.

El ‘plan pistola’ dejó siete miembros de la fuerza pública muertos y seis más heridos en el departamento de Córdoba.

Tras lo expuesto y los elementos aportados al caso, el hombre fue considerado un peligro para la sociedad, pese a que no aceptó los cargos.