CIOH advierte que Condiciones adversas en Cartagena persistirán hasta el próximo miércoles

Actualmente hay bandera roja para la navegación y esta prohibido el ingreso en todas las playas de la ciudad

Foto: suministrada.

Sé estima una altura significativa de la ola entre 2.5 y 4.0 metros en el mar Caribe, con mayor incidencia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia, las Islas Cayo del Norte. Así como para el sector sur y centro del litoral Caribe colombiano, y de menor medida en el área marítima de la península de la Guajira. Se espera se presente las alturas máximas los días 2, 3 y 4 de febrero.

Se esperan vientos de dirección noreste con velocidades entre 40 y 55 km/h principalmente los días 2 y 3 de febrero, siendo el suroeste del mar Caribe, área Insular y el litoral Caribe colombiano las áreas con mayor afectación.

Actualmente se presenta fuerte oleaje generado por la presencia de sistemas frontales en el mar Caribe, debido a esto se está presentando un oleaje atípico conocido como mar de fondo desde el noreste del mar Caribe, que se espera llegue hasta las costas del litoral Caribe colombiano y el área Insular en el transcurso de los próximos días, generando desbordamiento costeros y posibles corrientes de resaca.

Recomendaciones:

• No se recomienda navegación de embarcaciones menores en mar abierto.

• Extremar medidas de seguridad.

• Priorizar aguas protegidas y mantener comunicación por VHF.

• Considerar postergar zarpe si la operación no es esencial.

