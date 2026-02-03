Capturan sujeto que llevaba dos escopetas ocultas en un costal en Calamar

La Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas de vigilancia de la Estación de Policía Calamar, logró la captura de un hombre de 37 años por el delito de porte ilegal de armas de fuego, durante labores de verificación de antecedentes a personas y vehículos en la entrada del corregimiento de Yucal.

El procedimiento se llevó a cabo cuando los uniformados observaron a un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta de color negro. Al notar la presencia policial, el individuo adoptó una actitud nerviosa e intentó huir del lugar, lo que generó sospecha por parte de los policías.

De inmediato, se le realizó un registro voluntario a persona, al cual accedió libremente, hallándole un costal en cuyo interior dos armas de fuego de fabricación industrial tipo escopeta: una calibre 16 mm con empuñadura y culata en madera color natural, y otra calibre 20 mm con empuñadura en madera y culata en madera color rojo con negro.

“Estos resultados son producto del trabajo preventivo y del control permanente que adelantan nuestros policías en los diferentes municipios del departamento. Seguimos comprometidos con la seguridad y la tranquilidad de las comunidades, retirando de las calles armas que representan un riesgo para la vida”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado, conocido con el alias de “Ricostilla”, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.