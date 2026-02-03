Candé, 15 años resguardando la cultura y la cocina 100% cartagenera

El 02 de febrero de 2011, el Grupo Empresarial Llamas Arenas (GELA) abrió las puertas de un proyecto que respondía a la necesidad de crear un espacio dedicado exclusivamente a la gastronomía 100% cartagenera. 15 años después, el restaurante Candé se consolida como un referente culinario y una institución cultural que ha preservado la identidad local.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Concebido como un homenaje permanente a la ciudad, Candé ofrece una experiencia sensorial completa (gusto, olfato, vista, oído y tacto). A lo largo de su trayectoria, el restaurante ha logrado elevar recetas 100% cartageneras y familiares a estándares internacionales de servicio, demostrando que la tradición posee el nivel y potencial necesario para competir en las grandes ligas de la gastronomía mundial.

Reconocimientos en 15 años de servicio

La excelencia de Candé ha sido validada por las guías y certificaciones más rigurosas de la industria. Entre sus logros más destacados se encuentran:

1- Premios La Barra: Galardonado como “Mejor Restaurante a Manteles de Colombia”, reconociendo su impecable servicio y puesta en escena.

2- Wine Spectator: Ganador en múltiples ocasiones de Una copa a la excelencia, una distinción que lo ubica en la élite mundial por su sobresaliente carta de vinos diseñada para maridar con la cocina cartagena.

3- TripAdvisor Travelers’ Choice: Clasificado consistentemente en la categoría “Best of the Best”, posicionándose dentro del 1% de los mejores restaurantes del mundo gracias a las valoraciones de miles de comensales.

Este posicionamiento global tuvo su momento cumbre cuando la oferta de Candé se proyectó en las pantallas del Times Square, en Nueva York. Aquella imagen del logo del restaurante iluminando una de las esquinas más concurridas del planeta marcó un hito histórico, simbolizando que el sabor cartagenero había conquistado el epicentro del mundo.

Calidad y sostenibilidad certificada

Más allá de los premios, la operación de Candé se rige por estrictos estándares técnicos. El restaurante cuenta con la Certificación de Calidad Turística y Sostenibilidad otorgada por ICONTEC, avalando su compromiso con procesos responsables y de alto nivel. Asimismo, ha sido destacado por la Cámara de Comercio como una de las 100 empresas más importantes de la ciudad, un reconocimiento a su solidez empresarial y trayectoria.

Motor de desarrollo social y económico

Candé se ha convertido en un potente generador de empleo formal en el sector. Actualmente, sustenta más de 110 puestos de trabajo directos, abarcando un equipo multidisciplinario que incluye personal administrativo, de servicio, músicos, cocineros y portadores de tradición.

“Candé es la prueba de que se puede construir empresa y país honrando nuestras raíces. Lo que comenzó como un sueño familiar el 2 de febrero de 2011, hoy es un motor de desarrollo que dignifica el talento local. No solo servimos comida; servimos cultura, historia y orgullo cartagenero”, afirmó Gabi Arenas, Gerente General.

En su decimoquinto aniversario, Candé reafirma su promesa de valor de seguir siendo el custodio de los sabores del patrimonio y la memoria gastronómica de Cartagena para las futuras generaciones.