Cae ‘Yaidersito’, adolescente señalado por la comunidad de varios hurtos con arma de fuego

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron aprehender en las últimas horas a un adolescente, quien tenía en su poder un revólver calibre 38, al sur de la ciudad.

En una acción coordinada con el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y funcionarios de la Armada Nacional, en el barrio República de Venezuela, se logró la aprehensión de ‘Yaidersito’, de 17 años, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con seis cartuchos para el mismo sin percutir.

El adolescente, al parecer, sería el responsable de varios hurtos cometidos con arma de fuego en diferentes sectores de la ciudad. Estos hechos habrían quedado grabados en cámaras de seguridad de establecimientos comerciales y por videos de celulares de los ciudadanos.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos con afectación a la seguridad ciudadana.

Los elementos incautados y el aprehendido, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, capturando 44 personas e incautando 47 armas de fuego ilegales en lo corrido del año.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.