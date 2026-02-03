Al menos 150 familias en Montecristo han resultado afectadas por el desbordamiento del río Caribona

El corregimiento de Regencia es el que ha presentado mayores afectaciones por el desbordamiento del río Caribona, a raíz de las fuertes lluvias en las últimas horas. De acuerdo con el primer censo, unas 520 personas han resultado afectadas.

Varias viviendas han quedado anegadas y las comunidades enfrentan pérdidas materiales a causa de la emergencia, que se repite cada vez que regresa el invierno.

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional y departamental con la finalidad de mitigar este incidente, ya que cada vez que llueve se presentan inundaciones en este corregimiento. Tenemos una afectación en la vía Las Flores, la cual mantiene a la comunidad aislada de su cabecera. Esta vía conecta desde el corregimiento de Regencia hacia el municipio de Nechí, Antioquia”, indicó Efraín Villadiego, secretario de Gobierno.

Los organismos de emergencia se encuentran en la zona atendiendo a las familias damnificadas, evaluando los daños y coordinando ayudas humanitarias para mitigar el impacto.

Por su parte, la directora de la Oficina de Gestión del Riesgo, Liceth Hoyos, indicó que urgen varias intervenciones en el municipio.

“Desde los sistemas de evaluación y también desde la Oficina de Gestión del Riesgo se ha establecido que, adicional al muro de contención, se debe realizar relleno en la parte baja del corregimiento. El río Caribona tiene un acelerado ritmo de sedimentación y por eso hacemos un llamado a quienes practican minería a ejercer su labor con responsabilidad”, sostuvo.

Entre tanto, la zona afectada se mantiene en alerta.