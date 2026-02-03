Aguas de Cartagena impulsa la factura digital para una gestión ambiental más ágil y eficiente

En coherencia con su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia operativa y la transformación ecológica, Aguas de Cartagena anuncia la implementación de la Factura Digital, una iniciativa que permitirá a los usuarios recibir mensualmente su factura a través del correo electrónico, reemplazando de manera progresiva la factura física.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta iniciativa representa un avance significativo en la modernización de los servicios y en la reducción del impacto ambiental, al tiempo que ofrece a los usuarios una experiencia más eficiente.

Beneficios de la Factura Digital

Menos uso de papel: se elimina el riesgo de pérdida, deterioro o acumulación de documentos físicos.

se elimina el riesgo de pérdida, deterioro o acumulación de documentos físicos. Entrega inmediata: la factura llega de forma directa y oportuna al correo electrónico del usuario, sin procesos de impresión ni reparto.

la factura llega de forma directa y oportuna al correo electrónico del usuario, sin procesos de impresión ni reparto. Huella ambiental positiva: contribuye a la reducción del consumo de papel y al cuidado del medio ambiente.

contribuye a la reducción del consumo de papel y al cuidado del medio ambiente. Acceso digital permanente: disponibilidad de la factura en cualquier momento, desde cualquier lugar y dispositivo.

disponibilidad de la factura en cualquier momento, desde cualquier lugar y dispositivo. Gestión más eficiente: los usuarios acceden a un servicio práctico que facilita el control y la administración de su información.

Los usuarios interesados en pasarse a la Factura Digital pueden realizar la solicitud de manera rápida y sencilla a través del sitio web www.acuacar.com, ingresando a la sección Clientes y Usuarios, opción Factura Digital, y haciendo clic en “Activar factura digital”, donde deberán completar el proceso de inscripción.

“La implementación de la Factura Digital es un paso coherente con nuestra visión de transformación ecológica y digital. Esta iniciativa se integra al portafolio de servicios de Aguas de Cartagena como una alternativa que simplifica la gestión para los usuarios y contribuye a una operación más eficiente.”, afirmó John Montoya Cañas, Gerente General de Aguas de Cartagena.