A la cárcel hombre señalado de abusar sexualmente de una menor de 12 años en Cartagena

Por petición de una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra un hombre señalado de abusar sexualmente de una menor de 12 años.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos que involucrarían al procesado se registraron entre agosto de 2022 y mayo de 2023 en los barrios Nelson Mandela y La Sierrita, respectivamente. Labores de policía judicial determinaron que el investigado habría aprovechado su cercanía con la familia de la víctima para incurrir en las agresiones.

El material probatorio aportado por el procesado evidenciaría que el investigado sometió a la joven a tocamientos de índole sexual y a abusos sexuales. De la misma manera, se presume que le ofreció dinero para que le enviara fotos y videos íntimos.

Ante la posibilidad de que lo ocurrido fuera divulgado el supuesto agresor, habría intimidado a la niña.

Un familiar de la joven quien se percató de los abusos denunció el hecho ante la Fiscalía. En cumplimiento de una orden judicial el procesado fue capturado por la Policía Nacional en el barrio Policarpa de la capital bolivarense, el pasado 24 de enero.

En las audiencias preliminares, el ente acusador le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años, todas las conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.