Tribunal de Cartagena confirmó condena de 15 años de cárcel para extesorero de Montecristo, Bolívar

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena confirmó las condenas impuestas a tres personas responsables de desfalcar la alcaldía del municipio de Montecristo (Bolívar), en más de 3.000 millones de pesos. Entre los sentenciados está Atilano Ismael Villadiego Contreras, extesorero de la referida población, a quien se le ratifica los 15 de años de prisión por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y falsedad endocumento público.

El fallo afecta además a los particulares: Iván Darío Bermúdez López, condenado a 9 años, y Carlos Alberto Yepes Macías, a 6 años y 8 meses de prisión. Estas dos personas fueron encontradas responsables de incurrir en los delitos de peculado por apropiación.

Los hechos que motivaron la sentencia se registraron en 2015 cuando el Sistema General de Regalías giró 3.025 millones de pesos a la alcaldía municipal. Estos dineros debían ser invertidos en la remodelación del polideportivo, en la construcción de andenes para el corregimiento de Puerto España y en la electrificación del corregimiento de Regenta.

La Fiscalía evidenció que entre octubre y diciembre de 2015 Villadiego Contreras, transfirió 2.000 millones de pesos a cuentas de varios particulares quienes no tenían vínculos

contractuales con la administración local. También, se determinó que Bermúdez López y Yepes Macías cumplieron el papel de intermediarios en el retiro de dichos fondos.

A las referidas penas de prisión, el tribunal superior impuso las multas de 2.056’032.544 de pesos al extesorero; mientras que Bermúdez López deberá pagar 1.567’159.520 de pesos