Sensibilizan a vendedores de La Popa sobre manejo de residuos y aceites en fiestas de la Candelaria

La Guardia Ambiental Colombiana, grupo clave en la protección del medio ambiente en Cartagena y la región de Bolívar, realizó una jornada de sensibilización ambiental dirigida a vendedores en el Cerro de la Popa, con el objetivo de mitigar los residuos arrojados a la vía pública y la contaminación por aceites usados durante las festividades de la Virgen de la Candelaria.

La actividad buscó concientizar a la comunidad de la zona y comerciantes sobre la importancia de reducir los residuos y proteger el medio ambiente en ese importante ecosistema de la ciudad. Durante las actividades se realizaron talleres y acciones lúdicas para educar a vendedores sobre el manejo adecuado de residuos, aceite usado y reciclaje.

“Es fundamental que todos hagamos nuestra parte para proteger el medio ambiente. Estamos comprometidos con la conservación de nuestra ciudad y esperamos que esta jornada sea un paso importante para lograrlo”, dijo Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental Colombiana.

La Guardia Ambiental Colombiana trabaja constantemente para combatir la contaminación, el tráfico de especies y otras amenazas ambientales, promoviendo la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en Cartagena y Bolívar.