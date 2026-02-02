“Respira menos y vive más”: una guía para mejorar la salud, energía y reducir el estrés crónico
Equilibra tu respiración y transforma tu vida, es el lema de Esteban Jaramillo, quien lleva 25 años ayudando a través de medios naturales a que cientos de consultantes recuperen la vitalidad y el bienestar físico, mental y emocional. Con su libro Respira menos y Vive más, este autor nos invita a tomar acción con un método de respiración que nos ayuda a potencializar nuestra salud.
Imagen de referencia vía Getty Images