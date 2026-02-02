Recaudo de impuestos supera los $166.286 millones en 2026

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de su Secretaría de Hacienda, informó que el pago de impuestos distritales avanza con buenas noticias para Cartagena.

En lo transcurrido de 2026, a corte 31 de enero, las arcas del Distrito recibieron $166.286.328.943 por concepto de impuestos. Es decir, $11.862.147.503 más que lo recaudado en el mismo periodo del año anterior ($154.424.181.440).

Los más de $166.286 millones están distribuidos de la siguiente manera:

* $52.237.653.799 provenientes del Impuesto Predial Unificado (IPU).

* $107.459.276.144 correspondientes al Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y retención en la fuente.

* $5.727.035.000 recaudados por Sobretasa a la Gasolina.

* $862.364.000 derivados del Impuesto de Delineación.

El secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, expresó: “Este 2026 evidenciamos que más contribuyentes están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, con su contribución al desarrollo de Cartagena. La cultura de pago está mejorando y obedece a que en la Alcaldía de Dumek Turbay los impuestos sí se ven invertidos en obras y proyectos de bienestar colectivo. Nuestra gestión responsable de las finanzas públicas fortalece la confianza de la ciudadanía e impulsa la inversión y la transformación de Cartagena en la superciudad que soñamos”.

Aprovecha los descuentos por pronto pago

A través del Decreto 2289 del 16 de diciembre de 2025, el alcalde Dumek Turbay Paz estableció que los máximos descuentos por pronto pago del Impuesto Predial Unificado (IPU) aplican hasta el primero de abril de 2026, así:

- Predios residenciales: 20 % de descuento para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 se encuentren a paz y salvo con la vigencia de 2025 y anteriores; y 10 % de descuento para quienes paguen únicamente la vigencia 2026 y adeuden vigencias anteriores.

- Predios no residenciales: 13% de descuento para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 se encuentren a paz y salvo por concepto de vigencias 2025 y anteriores; y 7% de descuento para quienes paguen únicamente la vigencia 2026 y adeuden vigencias anteriores.