Precio del café HOY, 2 de febrero, en Colombia según la Federación Nacional de Cafeteros

Precio del café HOY 2 de febrero en Colombia: ¿Qué impacto tiene esta bebida en la salud?, Foto Getty images y Canva

El café es uno de los productos de principal exportación del país ya que es un motor económico clave esto por su distinguido y apreciado sabor a nivel internacional.

Esto, gracias al acuerdo de cotización del cierre de la bolsa de Nueva York del día y a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se le ofrece una garantía de compra a todos los cafeteros del país al comercializar este producto en las diferentes regiones del país.

Lo anterior, teniendo en cuenta la tasa de cambio del dólar de ese día y el diferencial o prima de referencia para el café.

Precio del café en Colombia para este lunes 2 de febrero de 2026

De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 2 de febrero se ubicó en 2.390.000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

Esta cotización representa una baja frente al cierre de la semana anterior, cuando el precio se situó en 2.430.000 pesos por carga, marcando un inicio de semana positivo para el sector cafetero.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado en días anteriores.

Valor del café en Colombia HOY 2 de febrero: así cotiza en diferentes ciudades del país

La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo el cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización, según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:

ARMENIA : Carga: 2,390,500 // Kilo: 19,124 // Arroba: 239,050

: Carga: 2,390,500 // Kilo: 19,124 // Arroba: 239,050 BOGOTÁ : Carga: 2,389,250 // Kilo: 19,114 // Arroba: 238,925

: Carga: 2,389,250 // Kilo: 19,114 // Arroba: 238,925 BUCARAMANGA : Carga: 2,388,875 // Kilo: 19,111 // Arroba: 238,888

: Carga: 2,388,875 // Kilo: 19,111 // Arroba: 238,888 BUGA : Carga: 2,391,250 // Kilo: 19,130 // Arroba: 239,125

: Carga: 2,391,250 // Kilo: 19,130 // Arroba: 239,125 CHINCHINÁ : Carga: 2,390,375 // Kilo: 19,123 // Arroba: 239,038

: Carga: 2,390,375 // Kilo: 19,123 // Arroba: 239,038 CÚCUTA : Carga: 2,388,375 // Kilo: 19,107 // Arroba: 238,838

: Carga: 2,388,375 // Kilo: 19,107 // Arroba: 238,838 IBAGUÉ : Carga: 2,389,625 // Kilo: 19,117 // Arroba: 238,963

: Carga: 2,389,625 // Kilo: 19,117 // Arroba: 238,963 MANIZALES : Carga: 2,390,375 // Kilo: 19,123 // Arroba: 239,038

: Carga: 2,390,375 // Kilo: 19,123 // Arroba: 239,038 MEDELLÍN : Carga: 2,389,625 // Kilo: 19,117 // Arroba: 238,963

: Carga: 2,389,625 // Kilo: 19,117 // Arroba: 238,963 NEIVA : Carga: 2,388,750 // Kilo: 19,110 // Arroba: 238,875

: Carga: 2,388,750 // Kilo: 19,110 // Arroba: 238,875 PAMPLONA : Carga: 2,388,500 // Kilo: 19,108 // Arroba: 238,850

: Carga: 2,388,500 // Kilo: 19,108 // Arroba: 238,850 PASTO : Carga: 2,388,500 // Kilo: 19,108 // Arroba: 238,850

: Carga: 2,388,500 // Kilo: 19,108 // Arroba: 238,850 PEREIRA : Carga: 2,390,375 // Kilo: 19,123 // Arroba: 239,038

: Carga: 2,390,375 // Kilo: 19,123 // Arroba: 239,038 POPAYÁN : Carga: 2,390,625 // Kilo: 19,125 // Arroba: 239,063

: Carga: 2,390,625 // Kilo: 19,125 // Arroba: 239,063 SANTA MARTA : Carga: 2,392,125 // Kilo: 19,137 // Arroba: 239,213

: Carga: 2,392,125 // Kilo: 19,137 // Arroba: 239,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,389,750 // Kilo: 19,118 // Arroba: 238,975

