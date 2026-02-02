Nueva EPS activa plan de contingencia en Boyacá tras anuncio de la Clínica Boyacá

Hospital Regional de Duitama asumirá la atención de más de 50.000 afiliados tras la decisión de la Clínica Boyacá

Duitama

Tras la decisión adoptada por la Clínica Boyacá, Nueva EPS anunció la activación de un plan de contingencia con instituciones de salud que hacen parte de su red prestadora en el departamento, con el fin de garantizar la atención oportuna a los afiliados.

De acuerdo con la entidad, los pacientes que tenían programados procedimientos o citas serán reprogramados en el Hospital Regional de Duitama, donde se atenderán servicios de urgencias, hospitalización, consulta médica general y especializada, procedimientos quirúrgicos e imagenología.

Este plan busca asegurar la atención de cerca de 50.000 afiliados del régimen contributivo que recibían servicios en la Clínica Boyacá. En el Hospital Regional de Duitama se ofrecerán especialidades como anestesiología, urología, gastroenterología, ortopedia, ginecología, otorrinolaringología y cirugía general, además de consulta externa, ecografías y tomografías.

Nueva EPS hizo un llamado a los prestadores de salud para que las diferencias administrativas no afecten el acceso de los usuarios a los servicios médicos. Asimismo, invitó a las directivas de la clínica a continuar el diálogo y buscar soluciones que beneficien a todas las partes.

La entidad reiteró su compromiso con el cumplimiento estricto de la normatividad vigente y con la protección efectiva de los derechos de sus afiliados, asegurando que la atención en salud para los boyacenses está garantizada.