María Corina Machado en el Hay Festival: “Estamos en un camino irreversible hacia la democracia”

En una de las sesiones más esperadas del Hay Festival Cartagena, María Corina Machado conversó mediante videollamada con el periodista Michael Stott sobre el vertiginoso giro que ha tomado la realidad política de Venezuela en el inicio de este año. La líder opositora calificó los eventos recientes, especialmente la captura de Nicolás Maduro por parte de la justicia estadounidense, como un “verdadero parteaguas” no solo para su país, sino para todo el hemisferio occidental.

Machado subrayó que la salida de Maduro del poder es el resultado de investigaciones por crímenes contra millones de ciudadanos y leyes internacionales. Aunque reconoció que tras la captura hubo un momento de euforia, advirtió sobre la “preocupación creciente” de la población al ver que el aparato del chavismo —representado por figuras como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello— aún conserva una capacidad de daño considerable.

“Estamos frente a una estructura criminal que comienza a desmontarse. El pueblo de Venezuela todavía no ha celebrado porque hemos aprendido, de forma dolorosa, lo que significa la crueldad de este régimen”, afirmó.

Sintonía con la administración Trump

Durante la charla, Machado ofreció detalles sobre su reciente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desmitificó la idea de que al mandatario solo le interese el potencial energético de Venezuela, asegurando haber encontrado a un jefe de Estado “genuinamente preocupado por las vidas humanas” y por la debilidad institucional del país tras 27 años de crisis.

Para la líder, el apoyo del gobierno estadounidense, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio, ha sido “indispensable” para alcanzar el nivel de fuerza actual. Destacó que el interés de EE. UU. se centra en la seguridad hemisférica, dado que Venezuela se había convertido en un “santuario” para operaciones criminales de aliados como Rusia, Cuba y China.

Al ser consultada sobre el modelo de transición, Machado fue enfática: “Esta transición la vamos a hacer a la venezolana”. Argumentó que el país cuenta con una cohesión social inédita, donde el 90 % de la población comparte la aspiración de una democracia plena, sumado a un liderazgo legitimado y un despliegue de organización cívica que quedó demostrado en las elecciones de 2024.

El regreso a casa

Sobre su retorno a Venezuela, Machado aseguró que su salida tuvo la misión específica de consolidar apoyos internacionales. “Estoy convencida de que estoy donde puedo aportar más. Volveré lo más pronto posible, una vez llegue el momento correcto que estamos construyendo”, explicó, compartiendo el sentimiento de millones de migrantes que hoy “ya están haciendo las maletas” ante la posibilidad real de un reencuentro familiar.

La charla concluyó con una visión optimista: una Venezuela libre que genere “ondas expansivas de libertad” hacia Cuba y Nicaragua, transformándose en una inspiración global de reconstrucción institucional.