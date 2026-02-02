Magangueleños disfrutaron serenata a la Virgen de la Candelaria con Pipe Peláez

Las festividades en honor a la Virgen de La Candelaria, que se llevan a cabo en el municipio de Magangué, han sido un éxito total, consolidándose como una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de la región, al integrar la fe, la tradición, la gastronomía y eventos artísticos de gran convocatoria.

Durante la jornada central celebrada entre la tarde y noche de este domingo 1 de febrero, los fieles católicos caminaron con profunda devoción junto a las imágenes de San José y la Virgen de La Candelaria, elevando plegarias por la unión, la paz y la felicidad de todos los municipios del departamento de Bolívar.

La procesión estuvo encabezada por el obispo de la Diócesis de Magangué, monseñor Ariel Lascarro Tapia, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, y la gestora social del departamento, Angélica Salas, quienes acompañaron a la comunidad en este acto de fe y tradición.

El amor más grande del planeta, Tan natural, Caminaré y muchos clásicos más pusieron a vibrar a los más de 10 mil asistentes a este concierto histórico en Magangué.

Una vez finalizada la santa misa, la tarima dispuesta frente a la Catedral de Nuestra Señora de La Candelaria fue escenario de uno de los momentos más esperados y celebrados por los asistentes: el concierto del reconocido artista vallenato Felipe Pipe Peláez, quien deleitó al público con sus más grandes éxitos, en un ambiente de alegría y sana convivencia.

Uno de los instantes más emotivos de la noche se vivió cuando Pipe Peláez interpretó una serenata especial dedicada a la Virgen de La Candelaria, gesto que se robó los aplausos y la ovación de los asistentes, reafirmando el carácter espiritual y festivo de la celebración.

“Queremos que la prosperidad, el desarrollo y todas las cosas buenas lleguen a Bolívar. Eso se lo hemos pedido a la Virgen, que nos siga iluminando para llevar a este departamento por el camino del desarrollo. La gente de Magangué ha mostrado un excelente comportamiento y se ha disfrutado todos los eventos de principio a fin”, expresó el gobernador Yamil Arana Padauí.

“Estamos contentos porque todos los eventos han sido bien organizados y este concierto ha sido muy especial. Gracias al Gobernador por ayudar con estas celebraciones”, dijo uno de los asistentes.

La comunidad asistente calificó como espectaculares todas las actividades realizadas en el marco de estas celebraciones, resaltando el orden, la masiva participación y el impacto positivo que tienen estas fiestas para fortalecer la identidad, el turismo y el sentido de pertenencia del municipio de Magangué.