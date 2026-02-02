En planes contra el hurto, La Policía capturo cinco personas y recupero vehículos y motos

En el desarrollo de planes para la prevención de delitos de impacto, como el hurto en diversas modalidades, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena llevaron a cabo operativos en distintos sectores de la ciudad, resultando en la captura de cinco (05) individuos y la recuperación de tres (03) vehículos y cinco (05) motocicletas.

En el barrio República de Venezuela, una motocicleta, un capturado y un aprendido en un operativo

Operativos de registro y control que vienen desarrollando las patrullas de vigilancia en el sector conocido como colegio caído del barrio República de Venezuela, permitieron la captura de un sujeto conocido como “El Joncito” de 25 años, la aprensión de un menor de 17 años y la recuperación de una (01) motocicleta, marca bajaj de placa QZR99E que habrían sido hurtada minutos antes.

Los capturados y la motocicleta recuperada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

Capturada alias “La Crespa” en el barrio Olaya Herrera por el delito de receptación

El operativo se llevó acabo en el sector Foco Rojo, calle la paz del barrio Olaya Herrera, donde fue capturada una mujer de 24 años conocida como “La Crespa”, quien se movilizaba en una motocicleta marca Victory de placa SYQ61F, la cual había sido hurtada en Cartagena el pasado 03 de diciembre del 2025.

La detenida y la motocicleta recuperada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de receptación.

En Las Gaviotas, capturado un sujeto por receptación

En medio de planes operativos en el barrio Las Gaviotas, fue recuperada una motocicleta marca Discover de placa UES61D, la cual fue hurtada en la ciudad de Cartagena.

El conductor de la motocicleta fue capturado por el delito de receptación.

En el barrio Olaya Herrera y frente a la Terminal de Transporte, fueron capturadas dos personas mientras conducían vehículos que figuraban como hurtados.

Mediante actividades investigativas adelantadas por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN, en el barrio Olaya Herrera fue capturado un sujeto de 36 años de nacionalidad extranjera, por el delito de receptación, mientras conducía un vehículo marca Chevrolet de placas QGV682, el cual habría sido hurtado el pasado 25 de noviembre en la ciudad de Barranquilla.

Por otra parte, frente a la terminal de transporte de la ciudad de Cartagena fue capturado un sujeto cuando pretendía vender un vehículo con documentación falsa, este vehículo habría sido hurtado en la ciudad de barranquilla, el capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos de receptación y uso de documento falso agravado.

En el municipio Santa Rosa de Lima fueron recuperadas dos (02) motocicletas y un (01) vehículo por unidades de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN.

Mediante actividades investigativas adelantadas por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal - SIJIN, en el municipio de Santa Rosa de Lima, fueron recuperadas dos motocicletas, una de ellas marca Hero, de placa IRI52H hurtada el pasado 18 de agosto del 2025 en el municipio de Turbaco, la otra motocicleta de marca Yamaha de placa ZUI98C, hurtada el pasado 26 de enero del presente año en Cartagena.

De igual forma fue recuperado un vehículo marca Toyota, línea Fortuner de placa LZZ549 la cual había sido hurtada el pasado 17 de octubre del año 2025 en Cartagena.

Las motocicletas y el vehículo recuperado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han recuperado veinte (20) motocicletas, ocho (08) vehículos y se han capturado 95 personas por el delito de hurto.

Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir denunciado a través de los diferentes canales y seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.