Doce capturados dejó operación contra el tráfico de estupefacientes en Cartagena

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, desarrollaron la operación “Los Caleteros”, donde se logró la captura de doce (12) presuntos expendedores de drogas en diferentes barrios de la ciudad.

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron 10 allanamientos en diferentes inmuebles utilizados como expendio de alucinógenos.

Las investigaciones permitieron establecer que, estos puntos ubicados en inmediaciones de entornos escolares, mensualmente distribuían más de 13.200 dosis de estupefacientes y más de 29.000 pastillas de drogas sintéticas, con una renta criminal superior a los 50.000.000 millones de pesos.

Los capturados, nueve (09) hombres y tres (03) mujeres, serían los presuntos responsables de la distribución de las sustancias estupefacientes, quienes se investigan si este Modus Operandi lo estarían aplicando en otros sectores de la ciudad y su área metropolitana teniendo en cuenta el potencial de los recursos obtenidos bajo estas modalidades de expendios.

Es de anotar, que diez de los detenidos presentan anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, hurto, acceso carnal, violación en habitación ajena, lesiones personales, estafa y violencia contra servidor público.

En el desarrollo de los allanamientos fueron incautados un arma hechiza tipo changón, con un (01) cartucho para el mismo, 5 celulares, 150 dosis de marihuana, elementos para la dosificación de sustancias y dinero en efectivo, producto de la venta de los alucinógenos.

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 260 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 16.400 dosis de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.