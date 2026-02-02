Distrito mantiene máxima capacidad operativa para atender frente frío en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, informa que el Distrito mantiene activa toda su capacidad operativa para la atención del frente frío que afecta a la ciudad, con presencia permanente en el territorio y despliegue interinstitucional orientado a la mitigación de riesgos.

“El Distrito se mantiene en máxima capacidad operativa. Por directriz del alcalde Mayor, Dumek Turbay, hemos fortalecido la respuesta institucional para atender este frente frío que viene afectando a Cartagena. Llevamos más de dos días continuos de trabajo, organizados en tres turnos, con presencia permanente en el territorio y articulación interinstitucional”, afirmó Daniel Vargas, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo permanece activo con el despliegue de 16 equipos de reacción inmediata, en articulación con el Cuerpo de Bomberos del Distrito, la Cuadrilla del Alcalde y los organismos de Tránsito, adelantando labores de monitoreo, atención de emergencias, limpieza, recuperación de vías y mitigación del riesgo en distintos puntos de la ciudad.

Durante la atención de la emergencia se han intervenido 12 voladuras de cubiertas, 16 árboles caídos o en riesgo, y se han desarrollado labores de limpieza y recolección de arena, plásticos y residuos arrastrados por los fuertes vientos, logrando retirar más de cuatro toneladas de desechos. A la fecha, no se registran personas fallecidas.

La avenida Santander es el sector con mayor nivel de afectación. En este corredor vial se mantiene una operación especial con más de cuatro maquinarias amarillas y personal humano distribuido en tres frentes de trabajo continuos, interviniendo de manera simultánea los puntos críticos para la recuperación de la vía y la reducción de riesgos para peatones y conductores.

En cuanto a las condiciones meteomarinas, la Dirección General Marítima informó que se presenta una altura significativa de ola entre 2.5 y 4.0 metros en el mar Caribe colombiano, con mayor incidencia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y los Cayos del Norte, así como en el sector sur y centro del litoral Caribe colombiano. Asimismo, se registran vientos de dirección noreste, con velocidades entre 40 y 55 km/h, y la presencia de oleaje atípico o mar de fondo, con posibilidad de desbordamientos costeros y corrientes de resaca.

Estas condiciones se mantendrán entre el lunes 2 y el viernes 6 de febrero de 2026.

La Alcaldía Mayor de Cartagena reitera el llamado a la comunidad marítima, costera y a la ciudadanía en general a extremar las medidas de seguridad, atender las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras continúan las acciones de atención y monitoreo permanente.