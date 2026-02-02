Hoy por Hoy Cartagena

Cartagena

Condiciones adversas en Cartagena complican la movilidad en varios sectores de la ciudad

El departamento de tránsinto mantiene activo un plan de monitoreo en toda la ciudad.

Foto: Alcaldía de Cartagena.

Foto: Alcaldía de Cartagena.

Se presenta movilidad lenta en el sector de Bocagrande, específicamente en la salida de la Base Naval, debido a encharcamiento de aguas sobre la calzada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Adicionalmente, se registra movilidad reducida en la Avenida Santander, en el sentido Crespo – Bocagrande, como consecuencia del fuerte oleaje, lo que ha generado presencia de piedras y arena sobre la vía.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad y, de ser posible, tomar rutas alternas mientras se normalizan las condiciones.

Cierre preventivo

El DATT realizó el cierre preventivo de la Avenida Santander desde el sector de Las Tenazas en sentido Norte, Bocagrande.

Desvíos y rutas alternas implementadas

Desde Tenazas hacia Bocagrande.

Avenida Venezuela – carril Solo Bus habilitado temporalmente para permitir el paso de vehículos adicionales hacia el centro de Cartagena.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad