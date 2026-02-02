Condiciones adversas en Cartagena complican la movilidad en varios sectores de la ciudad

Se presenta movilidad lenta en el sector de Bocagrande, específicamente en la salida de la Base Naval, debido a encharcamiento de aguas sobre la calzada.

Adicionalmente, se registra movilidad reducida en la Avenida Santander, en el sentido Crespo – Bocagrande, como consecuencia del fuerte oleaje, lo que ha generado presencia de piedras y arena sobre la vía.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad y, de ser posible, tomar rutas alternas mientras se normalizan las condiciones.

Cierre preventivo

El DATT realizó el cierre preventivo de la Avenida Santander desde el sector de Las Tenazas en sentido Norte, Bocagrande.

Desvíos y rutas alternas implementadas

Desde Tenazas hacia Bocagrande.

Avenida Venezuela – carril Solo Bus habilitado temporalmente para permitir el paso de vehículos adicionales hacia el centro de Cartagena.