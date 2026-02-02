En ArmoníaEn Armonía

¿Cómo sanar su relación con el dinero? Jaime Jaramillo presenta su hoja de ruta sobre las finanzas

Sana tus finanzas, trasforma tu vida, es el libro de Jaime Jaramillo, este administrador de empresas, que busca ayudar a los lectores a reconciliarse y sanar su relación con el dinero, ya que, para él, este es el mayor obstáculo para alcanzar la abundancia. A través de su experiencia siendo un exitoso empresario y luego perdiéndolo todo, comparte cómo vivir distinto con esta hoja de ruta sobre las finanzas.

23:39

Imagen de referencia vía Getty Images

