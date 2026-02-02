Capturan en Villa del Rosario a presunto integrante del Tren de Aragua. / Foto: Ana María Rueda.

Norte de Santander.

En el marco de las acciones contra las estructuras criminales transnacionales, unidades de la Sijín de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de un hombre señalado de pertenecer, presuntamente, a la organización criminal conocida como el Tren de Aragua, durante un operativo adelantado en el municipio de Villa del Rosario.

La diligencia de registro y allanamiento se realizó en un inmueble ubicado en la carrera 13 con calle 26N del barrio Navarro Wolf, donde fue capturado Germán Duarte Hernández, alias ‘El Cucho’, de nacionalidad colombiana.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un importante arsenal compuesto por armas de fuego, proveedores, munición de diferentes calibres y un supresor de sonido.

Entre los elementos decomisados se encuentran una subametralladora calibre 9 milímetros, una pistola, cargadores, cartuchos de distintos calibres y un teléfono celular, que habría sido utilizado para actividades relacionadas con la estructura criminal.

De acuerdo con información oficial, alias ‘El Cucho’ sería el encargado del almacenamiento y adquisición de armamento para el Tren de Aragua en este sector del área metropolitana, material que presuntamente sería utilizado para la comisión de homicidios selectivos, cobro de extorsiones y actividades de microtráfico.

Las autoridades señalaron además que el capturado presenta antecedentes judiciales en calidad de indiciado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como otras anotaciones por porte ilegal de armas de fuego.

El capturado y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial correspondiente para definir su situación jurídica.