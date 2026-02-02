Avianca pide garantizar atención migratoria tras anuncio de protestas de Migración Colombia

TRANSPORTE

La aerolínea colombiana Avianca expresó su profunda preocupación por las consecuencias que podría acarrear las protestas de los sindicatos de Migración Colombia para miles de viajeros, así como para el turismo y la competitividad del país.

En concreto la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) aseguró que el Gobierno Nacional incumplió los compromisos con los trabajadores de hacer un estudio de reingeniería y nivelación salarial, motivo por el cuál inician jornadas de protesta pacífica en los aeropuertos del país.

Le puede interesar: Gobierno responde a polémica por proyecto de ley y asegura que no busca afectar a las plataformas

“la Organización Sindical de Trabajadores de Migración Colombia (OSEMCO) se declara EN CONFLICTO LABORAL y anuncia la retoma indefinida de las acciones de hecho que habían sido suspendidas en virtud de un acuerdo que hoy ha sido claramente incumplido. Desde la Junta Nacional de OSEMCO, iniciaremos el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica en todos los Aeropuertos Internacionales, Puestos de Control Migratorio y Sedes de Migración Colombia”, dice el comunicado.

Avianca pide acciones preventivas

La aerolínea colombiana indica que el servicio prestado por Migración Colombia es fundamental en la cadena de valor del sector aeronáutico por lo que interrupciones en el servicio podría impacta de manera directa tres ejes estratégicos:

Funcionamiento del sector aéreo: La eficiencia de los procesos migratorios es indispensable para mantener la operatividad de los centros de conexión y asegurar la puntualidad de los vuelos. Servicio al pasajero: Un control migratorio ágil y robusto representa el primer y el último contacto del viajero con Colombia. Garantizar su continuidad es proteger la promesa de valor que la industria aérea ofrece a millones de colombianos y turistas. Competitividad: Como destino turístico número uno en Suramérica, la fluidez en los aeropuertos internacionales es una carta de presentación ante el mundo que fomenta la inversión extranjera y fortalece el posicionamiento de Colombia.

La aerolínea Avianca hace un llamado urgente para que las partes involucradas en la peticiones del sindicato puedan buscar soluciones que aseguren la prestación ininterrumpida de este servicio.