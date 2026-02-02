Aplazada jornada de inducción del programa Mi Primera Chamba por condiciones climáticas
La nueva fecha sera informada en los próximos días
La Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena informa a los jóvenes seleccionados del programa Mi Primera Chamba que la jornada de inducción prevista para hoy, 2 de febrero de 2026, ha sido aplazada debido a las condiciones climáticas que se presentan en la ciudad.
Esta decisión se toma con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de los participantes, y garantizar que la actividad se desarrolle en condiciones seguras y adecuadas.
La nueva fecha de la jornada de inducción será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales y redes sociales del Distrito. Invitamos a los jóvenes a permanecer atentos a la información institucional.