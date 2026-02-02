Aplazada jornada de inducción del programa Mi Primera Chamba por condiciones climáticas

La Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena informa a los jóvenes seleccionados del programa Mi Primera Chamba que la jornada de inducción prevista para hoy, 2 de febrero de 2026, ha sido aplazada debido a las condiciones climáticas que se presentan en la ciudad.

Esta decisión se toma con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de los participantes, y garantizar que la actividad se desarrolle en condiciones seguras y adecuadas.

La nueva fecha de la jornada de inducción será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales y redes sociales del Distrito. Invitamos a los jóvenes a permanecer atentos a la información institucional.