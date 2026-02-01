Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 31 de enero números ganadores y premios

La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.

Puede leer: Joven de 20 años se ganó un millón de dólares en la lotería y los rechazó, esta fue la razón

Resultados Lotería de Boyacá del sábado 31 de enero de 2026

Este sábado 31 de enero se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Conozca a continuación el resultado:

El resultado del premio mayor del sorteo es:

Premios de la Lotería de Boyacá

Premio mayor: $15′000.000.000

$15′000.000.000 Premio Fortuna: $1.000,000,000

$1.000,000,000 Premio Alegría : $400,000,000

: $400,000,000 Premio Ilusión: $300,000,000

$300,000,000 Premios Esperanza : $100,000,000

: $100,000,000 Premios Berraquera : $50,000,000

: $50,000,000 Premios Optimismo: $20,000,000

$20,000,000 Premios Valentía: $10,000,000

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.

Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.

Allí tiene dos botones para realizar su apuesta : Loti y LottiRed .

Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.

Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.

Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.

Resultados Lotería del Cauca del sábado 31 de enero de 2026

Este sábado 31 de enero de 2026 se jugó la Lotería del Cauca por un premio mayor de 5.555 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

¿Cuáles son los otros premios de la Lotería del Cauca?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Cauca tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Lea aquí: Llegó el tan esperado sorteo 4800 de Lotería de Medellín con un exclusivo promocional bono de viaje

Premio Mayor: 5.555′000.000 pesos.

5.555′000.000 pesos. Premio Seco de 200′000.000 pesos.

200′000.000 pesos. Premio Seco de 100′000.000 pesos.

100′000.000 pesos. Premio Seco de 50′000.000 pesos.

50′000.000 pesos. Premio Seco de 10′000.000 pesos.

¿Cómo jugar la Lotería de Cauca?

Para comercializar la Lotería de Cauca se cuenta con una red de distribuidores, los ‘loteros de confianza’, localizados en casi todos los departamentos del país.

Para jugar, necesita al menos $4.000 para adquirir una de las fracciones disponibles. Si prefiere el billete completo, lo puede comprar por $16.000. Recuerde que para jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.

¿Cuál fue el resultado del Baloto?

El Baloto se juega todos los miércoles y sábados a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live. Recuerde que el boleto tiene un costo de 5.700 pesos.

Resultados de Baloto HOY 31 de enero de 2026

Este sábado 31 de enero de 2026 se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:

Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

No se pierda los resultados de Baloto aquí: