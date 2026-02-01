¿Por qué Hawái es un estado de EE.UU? Así fue el proceso de anexión del archipiélago

Pese a lo que se cree Hawái no siempre formó parte del mapa político de Estados Unidos. De hecho, la cultura actual del archipiélago es fruto de una fusión entre la herencia polinesia y la influencia occidental.

De acuerdo con la revista National Geographic, se estima que los polinesios llegaron hace más de 1.500 años en canoas. Con el tiempo, nuevos grupos procedentes de Tahití y Bora Bora poblaron las islas, organizándose bajo un sistema social.

¿Quién reinaba en Hawái antes de la llegada de Estados Unidos?

En 1778, el explorador británico James Cook arribó al archipiélago y lo bautizó como Islas Sandwich —en honor al conde de Sandwich—.

Su tripulación fue recibida con honores por los nativos, pero tras la muerte de uno de sus hombres, los locales se dieron cuenta de que no eran dioses. A su regreso a la Bahía de Kealakekua, Cook fue asesinado el 4 de febrero de 1779.

Poco después de la visita de Cook, se consolidó la dinastía Kamehameha, iniciada en 1795 tras la unificación de las islas. Esta monarquía se extendió hasta 1874.

¿Cómo fue la anexión de Hawái a Estados Unidos?

Para 1819 el rey Liholiho rompió una de las tradiciones del sistema kapu, algo que afecto la monarquía del país. Un año después, llegaron los primeros misioneros cristianos desde Estados Unidos, marcando el inicio de una transformación profunda en la cultura.

Con el paso del tiempo, el archipiélago, compuesto por seis islas principales —Kauai, Oahu (donde está Honolulu), Molokai, Lanai, Maui y Hawái se transformó en un punto de interés económico por la fertilidad de sus tierras, atrayendo a numerosos migrantes estadounidenses.

Tras esto, Estados Unidos vio en el archipiélago un enclave estratégico y lo anexó mediante la Resolución Newlands en 1898, sin contar con el apoyo de los nativos.

La última reina, Lili’uokalani, intentó resistir la anexión, pero su rol como reina fue retirado en 1893. Hawái se convirtió entonces en territorio estadounidense, aunque sin derechos políticos.

¿Cuándo se impuso la estrella número 50 en Estados Unidos?

Para 1959 y tras más de medio siglo como territorio anexado, Estados Unidos reconoció oficialmente a Hawái como el estado número 50.

Actualmente, Hawái es uno de los estados más turísticos de todo Estados Unidos, el archipiélago recibe de manera anual a más de 10 millones de turistas extranjeros o propios del país de Norteamérica.

