Javier Tarazona, activista venezolano, fue excarcelado tras cuatro años y medio de prisión

Este domingo 1 de febrero, la ONG venezolana Foro Penal informó que el activista y director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona, fue excarcelado después de haber permanecido más de cuatro años detenido.

Cabe recordar que Tarazona había sido acusado de los presuntos delitos de incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), la ONG confirmó la liberación del líder político y compartió una fotografía suya acompañado de su familia en una iglesia: “Ya en libertad junto a su madre y hermano José Rafael, quien también fue preso político en Venezuela”, escribió la organización.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, informó que, además de Tarazona, fueron excarcelados otros presos políticos que se encontraban en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que la presidenta encargada Delcy Rodríguez busca convertir en un centro deportivo y cultural.

¿Quién es Javier Tarazona, activista venezolano?

Javier Tarazona es el director de la ONG Fundaredes, quien fue detenido el 2 de julio de 2021.

Según la organización, su detención ocurrió tras haber acudido a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía, agentes del Sebin y sujetos sin identificar.

Tarazona fue uno de los que, ante la falta de datos oficiales, denunciaron el enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las disidencias de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se desarrolló en una zona fronteriza entre ambos países.

En octubre de 2022, Fundaredes informó a EFE que el juicio contra Tarazona comenzaría desde ceros después, luego de dos meses de audiencias, pues el proceso se vio interrumpido por una baja médica del juez de la causa.

Clara Ramírez, coordinadora de documentación de FundaRedes, dijo en ese entonces que el juicio había arrancado formalmente el 16 de agosto de 2022 y que “habían transcurrido seis continuaciones de esta audiencia de juicio, que se habían realizado de manera ininterrumpida, cumpliendo los lapsos de ley”.

Ramírez agregó que “el juez se encontraba enfermo” y comunicó a las partes “que no se iba a realizar la audiencia”, lo que anuló la validez del proceso que había comenzado hace casi nueve semanas.

La activista explicó que las audiencias de juicio no pueden distanciarse una de la otra más de 10 días hábiles.

