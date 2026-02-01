Inversión histórica de $39 mil millones: Arranca la modernización integral del colegio INEM

En el marco del inicio del calendario escolar 2026 y de la ejecución del Plan de Mejoramiento de Instituciones Educativas del Distrito, el gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Educación Distrital, desde diciembre de 2025 inició las obras de intervención y modernización de la Institución Educativa INEM José Manuel Rodríguez Torices, uno de los planteles con mayor matrícula y trayectoria en la ciudad.

El proyecto corresponde a una intervención integral de la infraestructura educativa, que se ejecuta de manera progresiva y por fases, e incluye el mejoramiento y reconstrucción de bloques académicos, aulas, baterías sanitarias, cubiertas, cielos rasos, redes eléctricas e hidráulicas, así como la adecuación de zonas deportivas y espacios comunes, con el objetivo de garantizar entornos seguros, funcionales y acordes con las necesidades actuales de la comunidad educativa.

Esta intervención representa una inversión de $39 mil millones, financiada con recursos del Distrito, y beneficiará de manera directa a más de 4.000 estudiantes, además de docentes y personal administrativo.

Actualmente, se desarrolla la primera fase de intervención, con trabajos concentrados en los bloques del 4 al 7, donde se adelantan actividades preliminares y de adecuación indispensables para la renovación estructural del plantel. Estas labores incluyen el desmonte de puertas, cubiertas y cielos rasos, el retiro de mobiliario, el tratamiento anticorrosivo de estructuras metálicas y la remoción y disposición de materiales producto de demoliciones, acciones que permiten preparar los espacios para las siguientes etapas del proyecto.

De manera paralela, se ejecutan actividades técnicas en los bloques 5 y 6 y en el bloque del área cultural, relacionadas con el desmonte de cubiertas, estructuras de soporte, carpintería metálica y componentes eléctricos. Estas intervenciones también se adelantan en las sedes Infantil e Isabel La Católica, como parte del alcance integral del proyecto, que tiene una duración estimada de ocho meses y permitirá que, en la vigencia 2027, los estudiantes regresen a ambientes educativos completamente modernizados.

De manera complementaria, en las zonas deportivas se ejecutan trabajos propios de esta primera fase, como la preparación y nivelación de terrenos y el tendido de material base en la cancha de baloncesto y la cancha múltiple, así como intervenciones técnicas que permitirán una renovación ordenada de estos espacios destinados al deporte y la recreación escolar.

“Intervenir el INEM no es solo una obra de infraestructura, es una apuesta por el futuro de miles de jóvenes cartageneros. Esta es una obra que se desarrolla por fases, con planeación y responsabilidad. Sabemos que este proceso implica ajustes temporales, pero ningún estudiante puede detener su proceso educativo. Por eso, mientras avanzamos en esta primera fase, garantizamos la continuidad académica con organización y acompañamiento”, afirmó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Plan de contingencia para garantizar la continuidad académica

En paralelo al desarrollo de esta primera fase de obra, y con el propósito de asegurar la continuidad del calendario académico, la Institución Educativa INEM José Manuel Rodríguez Torices implementa un plan de contingencia académico y logístico, acompañado y supervisado por la Secretaría de Educación Distrital. Esta estrategia prioriza la presencialidad y permite que más de 4.000 estudiantes, organizados en cerca de 180 grupos, continúen su proceso formativo mientras avanzan las intervenciones.

El plan contempla la reubicación temporal de los estudiantes en sedes educativas aliadas de la ciudad, entre ellas las instituciones Juan Jacobo Rousseau, Colombo Bolivariano, Nuevo Bosque, Octaviana Vives y Nuestra Señora del Carmen, bajo jornadas previamente definidas y con el acompañamiento permanente de directivos, coordinadores y docentes.

“Las obras en el INEM avanzan según lo previsto y, mientras se ejecutan, es necesario aplicar planes de contingencia que garanticen la seguridad de los estudiantes. Aunque estas medidas representan incomodidades temporales para la comunidad educativa, responden a una noticia positiva, el INEM está siendo intervenido de manera integral.

Gracias a la inversión anunciada por el alcalde, la intervención no solo contempla la sede principal, sino también las dos sedes de extensión educativa, lo que permitirá que, al finalizar las obras, los estudiantes regresen a una institución completamente renovada, con nueva infraestructura, escenarios deportivos y mejores condiciones para el aprendizaje, desde la primera infancia hasta la media técnica”, dijo Alberto Martínez, secretario de educación del distrito.

Por su parte, Arides Sandoval, rector del INEM, destacó que la intervención de las instalaciones representa una necesidad histórica para la comunidad educativa y afirmó que “aunque las obras implican que los estudiantes no permanezcan temporalmente en la sede principal, contamos con un plan de contingencia sólido, estructurado con el respaldo permanente de la Secretaría de Educación Distrital y la Alcaldía de Cartagena”.

Y resaltó: “Más de 4.500 estudiantes han sido reubicados en siete sedes alternas, un proceso complejo que ha requerido ajustes de jornada ante la falta de aulas suficientes en la ciudad. Agradecemos el acompañamiento y la gestión institucional que han permitido garantizar la continuidad del servicio educativo durante el tiempo que dure la intervención”.

La Alcaldía de Cartagena destaca el esfuerzo institucional que implica la ejecución de esta obra por fases, reiterando que las medidas adoptadas son temporales y necesarias para avanzar hacia una infraestructura educativa moderna, segura y acorde con las necesidades de la ciudad.