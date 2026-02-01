¿Cómo saber cuántas semanas de pensión tengo cotizadas? Link gratuito y paso a paso

La legislación pensional en Colombia establece que las semanas cotizadas por un trabajador representan el tiempo durante el cual la persona ha aportado dinero al sistema de seguridad social, específicamente al régimen pensional, con el objetivo de acceder a una pensión de vejez.

Dichas semanas cotizadas son el número de períodos durante los cuales un trabajador ha realizado aportes al sistema pensional, los cuales son obligatorios para todos los trabajadores dependientes e independientes. El monto del aporte que debe hacer cada persona se calcula sobre la base de su salario o ingresos mensuales.

¿Qué requisitos hay para pensionarse en Colombia?

Para acceder a la pensión de vejez en Colombia, los trabajadores deben cumplir con dos requisitos principales:

Una edad mínima alcanzada: 57 años para mujeres y 62 años para hombres.

Un número de semanas cotizadas: 1.300 semanas para hombres y 1.250 semanas para mujeres, equivalentes aproximadamente a 25 años de trabajo.

Es preciso señalar que la Corte Constitucional ordenó una reducción gradual de las semanas de cotización para las mujeres, pasando a 1.000 semanas en 2036.

¿Cómo calculo cuántas semanas de pensión tengo cotizadas?

Para calcular cuántas semanas ha cotizado a pensión un trabajador, hay dos opciones: la primera es a través del sitio web de cada entidad, según a la que esté afiliado el trabajador. La segunda es mediante una operación matemática.

Link para consultar semanas cotizadas a pensión en Colombia

A continuación, le damos el paso a paso para consultar en internet cuántas semanas tiene un trabajador cotizadas a pensión:

Régimen público: Colpensiones

Ingrese a: https://www.colpensiones.gov.co Diríjase a: Sede Electrónica. Regístrese si aún no tiene cuenta, e inicie sesión con su usuario y contraseña. Seleccione la opción: Consulta de Historia Laboral. Allí podrá descargar el documento con el total de semanas cotizadas.

Colfondos

Ingrese a: https://www.colfondos.com.co Diríjase a la Zona Transaccional. En la sección Pensiones Obligatorias - Historia Laboral podrá descargar el archivo en PDF o Excel.

Porvenir

Ingrese a: https://www.porvenir.com.co Diríjase a: Pensiones Obligatorias. Seleccione: Descargar historia laboral. Allí, el documento podrá ser enviado a su correo electrónico.

Protección

Ingrese a: https://www.proteccion.com Diríjase al módulo Pensión y elija Historia Laboral. Una vez validados los datos personales, encontrará su registro.

Skandia

Ingrese a: https://www.skandia.com.co Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña en el portal transaccional. En su perfil, podrá consultar y descargar la historia laboral.

Cálculo matemático para saber las semanas de pensión que tengo cotizadas

Para calcular las semanas cotizadas a pensión de un trabajador en Colombia, la operación matemática se realiza dividiendo los días calendario que has cotizado entre 7. Por ejemplo, si un mes tiene 30 días, serían 4,29 semanas (30 ÷ 7); si tiene 31 días, serían 4,43 semanas (31 ÷ 7). Esto aplica para todos los meses del año.

La operación es la siguiente:

Se suman los días cotizados de cada mes (incluyendo los días reales del mes, ya sea 28, 29, 30 o 31 días). Se divide el total de días entre 7. Si la fracción es mayor a 0,5, se aproxima al número siguiente.

