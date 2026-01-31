Persecución de delincuentes en Bogotá tras intento de robo a una mujer en su vivienda.

Bogotá D.C

Hacia las 9:30 de la noche de este viernes 30 de enero, una mujer que se encontraba en su casa en el barrio Normandía, en el occidente de Bogotá, fue abordada por cuatro delincuentes que intentaron robar sus pertenencias.

Al parecer, los habitantes del sector se percataron que algo extraño estaba sucediendo y llamaron inmediatamente a las autoridades.

Uniformados de la estación de Policía de Engativá llegaron al lugar, intentaron entrar a la residencia y capturar a los delincuentes, pero estos al percatarse de la presencia de las autoridades comenzaron la huida.

Los cuatro delincuentes huyeron por el techo de la vivienda y empieza la persecución que duró unas horas, mientras la mujer recibía atención por parte de las autoridades.

Desde la Policía de Bogotá confirmaron que no se trató de un intento de secuestro como inicialmente estaba circulando por grupos de WhatsApp , “asimismo no hay personas amordazadas, como también inicialmente estaba circulando la información”.

Los delincuentes no fueron capturados, por lo que las autoridades piden a la ciudadanía brindar cualquier información que pueda ser útil para capturarlos.