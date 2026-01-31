Más de 4.200 capturas y 4 toneladas de estupefacientes incautados por la Policía en 2026

Durante el 2026, la Policía realizó 289 diligencias de allanamiento, se identificaron 103 expendios ilegales y se incautaron 4 toneladas de estupefacientes, las cuales fueron retiradas del mercado criminal.

Estas acciones derivaron en la captura de 4.136 personas (3.950 en flagrancia y 186 por orden judicial) y 98 aprehensiones, para un total de 4.234 personas capturadas y aprehendidas por delitos relacionados con el tráfico local de estupefacientes, impactando de manera directa las estructuras criminales dedicadas al microtráfico en diferentes regiones del país.

Las ciudades con mayor número de capturas fueron en:

Bogotá (341)

Cartagena (235)

Bucaramanga (161)

Área Metropolitana del Valle de Aburrá (797)

Área Metropolitana de Pereira (248)

Al respecto, el Jefe Nacional del Servicio de Policía, brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, afirmó:

“Nuestro compromiso es claro: cerrarles todos los espacios al microtráfico y proteger a nuestros niños, jóvenes y familias. Cada resultado operativo es una muestra de que la Policía Nacional está en la calle, trabajando sin descanso por la seguridad de los colombianos”.