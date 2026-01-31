Ibagué reportó una tasa de desocupación del 10,2 % en el último trimestre de 2025

Ibagué

Durante el último trimestre de 2025 hubo más de 223.500 personas ocupadas en Ibagué y la tasa de desempleo se ubicó en 10,2 %, de acuerdo con el reciente informe sobre el mercado laboral suministrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane); tasa que representa un leve aumento de 0,3 puntos porcentuales con relación al mismo periodo del año anterior, cuando fue de 9,9 %.

Con este resultado, la capital del Tolima se mantuvo fuera del top 5 de las ciudades con los mayores índices de desocupación en el país. Superó a Quibdó, Cartagena, Sincelejo, Cúcuta y Riohacha, capitales que reportaron tasas de desocupación más altas.

“Cerramos 2025 con buenos resultados en materia de desempleo e informalidad. Durante el segundo semestre, el desempleo se redujo a un solo dígito, nos mantuvimos fuera del grupo de las cinco ciudades con los mayores índices de desocupación y el crecimiento de la tasa de ocupación fue mayor en comparación con ciudades similares a la nuestra”, afirmó Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico.

De otra parte, la informalidad laboral en Ibagué se ubicó en 48,6 % al cierre del año, cifra inferior al promedio nacional, que para el trimestre octubre–diciembre de 2025 se situó en 55,7 %.

“Seguimos en el grupo de las 10 ciudades de Colombia con los menores índices de informalidad, lo que evidencia el impacto positivo de programas como la Ruta de Empleabilidad, en la que acompañamos a los ciudadanos que buscan trabajo para facilitar su ingreso al mercado laboral, acercando la oferta de las empresas a sus necesidades”, afirmó la funcionaria.

Asimismo, la Secretaría destacó el repunte de sectores clave para la economía local, como el comercio, el turismo y la gastronomía. Según el Dane, durante el último trimestre de 2025 el sector de alojamiento y servicios de comida generó 21.248 empleos en la ciudad, 3.023 más en comparación con el mismo periodo de 2024.

Por su parte, el sector comercio pasó de generar 46.273 empleos durante el último trimestre de 2024 a 50.491 en el mismo periodo de 2025, una diferencia de 4.218. El sector transporte también creció: los puestos de trabajo aumentaron de 17.199 a 19.391 entre un trimestre y otro.

“Con estos resultados, 2026 se proyecta como un año de mayores oportunidades para los sectores de comercio, alojamiento, gastronomía y transporte, impulsado por una amplia agenda deportiva y cultural. En articulación con el sector privado y los gremios, seguimos trabajando para maximizar el impacto de estos eventos, fortalecer la economía local y aumentar la llegada de visitantes a la ciudad”, concluyó Romero.