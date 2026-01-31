Hostigan a la Policía durante verificación de cilindro sospechoso en la vía Cali – Buenaventura

Las labores de verificación de un cilindro sospechoso hallado sobre la vía Cali – Buenaventura se vieron interrumpidas luego de que uniformados de la Policía Nacional fuesen hostigados mientras adelantaba el procedimiento en el municipio de Dagua, Valle.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 45, en la entrada al corregimiento El Limonar, donde las autoridades habían acordonado la zona tras la aparición de un cilindro abandonado en plena carretera.

Según los videos que circulan en redes sociales, el objeto estaba pintado con los colores de la bandera de Colombia, tenía letreros alusivos a disidencias de las FARC, un paquete amarrado y una pancarta, lo que activó los protocolos de seguridad ante un posible riesgo para la comunidad.

Durante la inspección, el personal policial fue objeto de hostigamientos, situación que obligó a suspender temporalmente el procedimiento para preservar la integridad de los uniformados y de los ciudadanos que transitan por este corredor vial.

#ATENCIÓN📍La @DevalPolicia fue hostigada mientras verificaba un cilindro sospechoso en la vía #Cali – #Buenaventura, sector El Limonar de Dagua.

Las labores fueron suspendidas y se mantiene el cierre preventivo de la vía. pic.twitter.com/dHPVHE0CRO — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 31, 2026

Las autoridades informaron que la verificación y aseguramiento del cilindro se retomará una vez se garantice el control del área. Entre tanto, se mantiene el cierre preventivo de la vía mientras avanzan las acciones operativas en la zona.

En la zona delinque la estructura ´Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.