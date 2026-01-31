Estadio de Hacarí llevará el nombre de Diógenes Quintero

Cúcuta

En medio de la despedida en cámara ardiente del Representante de la Curul de Paz Diógenes Quintero el gobernador de Norte de Santander William Villamizar anunció que el estadio que se construirá en el municipio de Hacarí llevará el nombre del parlamentario.

En medio de la tristeza y con la voz compungida el mandatario de los nortesantandereanos destaco los valores y las bondades del líder que murió en el accidente del avión de Satena.

El funcionario destacó del parlamentario su amor por el deporte “ a Diógenes le gustaba el futbol, el deporte y vamos a construir el estadio allí en el municipio de Hacarí, lo vamos hacer y llevará su nombre”.

El gobernador destacó el compromiso del Representante por la curul de paz por la región, por la paz y por la región del Catatumbo.

“Lucho por querer mejorar la vida de los catatumberos, por querer llevar obras sociales y por dignificar la gente de la región, siempre reclamaba la paz y el desarrollo social”.