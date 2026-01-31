Clara López se inscribió en la Registraduría como candidata a la presidencia de la República

Arrancó el proceso de inscripción de candidaturas a la presidencia de la República y la primera en hacerlo fue la senadora clara López Obregón.

De acuerdo con el formulario de inscripción que publicó en sus redes sociales, María Consuelo del Río Mantilla es su fórmula a la vicepresidencia.

Durante el evento, Clara López afirmó que su candidatura nació con el propósito de crear un acuerdo nacional que permita superar la polarización y dar continuidad a las reformas estructurales que inició el actual presidente Gustavo Petro.

“El cambio que este gobierno abrió le pertenece a todo el pueblo colombiano, cambio que expresó democráticamente en las urnas y que pide que ese cambio continúe”.

Clara López no va a la consulta del Pacto Amplio: va directo a primera vuelta

A propósito, Clara López dijo en 6AM W de Caracol Radio que, en una consulta, el electorado “debe tener más opciones” frente a quienes han apoyado al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“No estoy en una competencia en contra del Pacto, sino en un proceso de búsqueda de ampliación de respaldos como lo planteó el presidente. Todo el mundo está pensando ahora en las encuestas, en la primera vuelta, y yo estoy pensando en la segunda vuelta y en Chile”, aseguró.

López agregó que “en ese espacio la mujer no va a tener la trascendencia que tienen en la sociedad”.

“Ni tenemos el espacio verdadero para una participación amplia y creo que, haciendo un esfuerzo de primera vuelta, voy a poder recoger aquello que veo faltante en el espacio de la consulta”, agregó.

A partir de hoy, y hasta el 13 de marzo se llevará a cabo la inscripción de candidatos para presidente y vicepresidente de la República, que se realizarán el 31 de mayo, indica la Registraduría.

En los casos en que los candidatos a la presidencia sean seleccionados mediante las consultas del 8 de marzo, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta.