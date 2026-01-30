Se presenta en Colombia “Un Tranvía Llamado Deseo” del National Theatre Live

Filmada en vivo con cuidadoso despliegue técnico, llega a pantallas seleccionadas de Cine Colombia “Un Tranvía Llamado Deseo” que se presentará en dos únicas funciones el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero. La puesta en escena de Cineco Alternativo presenta a Gillian Anderson, conocida por su actuación en “Sex Education” y “Expedientes X”; la nominada al premio de la Academia Vanessa Kirby, en “The Crown” y “Fragmentos de una mujer”; y Ben Foster de “Sin nada que perder” y “Sin rastro”, encabezan el elenco de esta obra atemporal y la más taquillera en la historia del Young Vic Theatre. De la mano del visionario director Benedict Andrews, esta producción fue filmada en vivo durante su inicio de la temporada en 2014, imperdible obra para los amantes del teatro.

En “Un Tranvía Llamado Deseo” Blanche Dubois, heredera de una familia sureña de Estados Unidos, es una mujer madura que se aferra con desesperación a un pasado de elegancia y esplendor. Circunstancias adversas la llevan a Nueva Orleans, donde se instala con su hermana Stella y su cuñado Stanley, un hombre impulsivo, dominante y violento. Tras su fachada refinada, Blanche esconde un oscuro pasado que la ha llevado al borde del colapso emocional. Su fragilidad y comportamiento errático desencadenan tensiones que amenazan con fracturar la vida de la joven pareja.

Con una puesta en escena que deja a un lado la tradicional Nueva Orleans de los años 40, esta nueva propuesta de Andrews parte de la legendaria frase de Blanche DuBois, “No quiero realismo, quiero magia”, para mantenernos entonces en la invisible frontera dramática entre lo real y lo mítico. Así, nos encontramos con la escenografía diseñada por Magda Willi e inspirada en el pintor Francis Bacon, de un apartamento burgués, estrecho y moderno, cuya estructura metálica y esquelética gira durante toda la función, para hacernos cómplices y voyeurs del descenso emocional de la protagonista.