Precio del café sigue cayendo en Colombia: valor HOY, 30 de enero, según la FNC
Conozca también el valor con el que se cotiza el café en el país y también el precio correspondiente a la pastilla de café.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este viernes 30 de enero de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.
Este valor funciona como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se calcula con base en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.
La FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.
Precio del café para HOY 30 de enero en Colombia
De acuerdo con el informe de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio de la pastilla del café para este viernes 30 de enero es 2,430,000 pesos por la carga de 125 kilogramos de café pergamino seco FR 94, reflejando otra baja en el precio interno del grano.
En este orden de ideas, el total de la pastilla contenida en el pergamino es de 10,000 pesos por kilogramo.
Valor del café en Colombia HOY 30 de enero: así cotiza en diferentes ciudades del país
La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo el cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización, según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:
- ARMENIA: Carga: 2,430,500 // Kilo: 19,444 // Arroba: 243,050
- BOGOTÁ: Carga: 2,429,250 // Kilo: 19,434 // Arroba: 242,925
- BUCARAMANGA: Carga: 2,428,875 // Kilo: 19,431 // Arroba: 242,888
- BUGA: Carga: 2,431,250 // Kilo: 19,450 // Arroba: 243,125
- CHINCHINÁ: Carga: 2,430,375 // Kilo: 19,443 // Arroba: 243,038
- CÚCUTA: Carga: 2,428,375 // Kilo: 19,427 // Arroba: 242,838
- IBAGUÉ: Carga: 2,429,625 // Kilo: 19,437 // Arroba: 242,963
- MANIZALES: Carga: 2,430,375 // Kilo: 19,443 // Arroba: 243,038
- MEDELLÍN: Carga: 2,429,625 // Kilo: 19,437 // Arroba: 242,963
- NEIVA: Carga: 2,428,750 // Kilo: 19,430 // Arroba: 242,875
- PAMPLONA: Carga: 2,428,500 // Kilo:19,428 // Arroba: 242,850
- PASTO: Carga: 2,428,500 // Kilo:19,428 // Arroba: 242,850
- PEREIRA: Carga: 2,430,375 // Kilo: 19,443 // Arroba: 243,038
- POPAYÁN: Carga: 2,430,625 // Kilo: 19,445 // Arroba: 243,063
- SANTA MARTA: Carga: 2,432,125 // Kilo: 19,457 // Arroba: 243,213
- VALLEDUPAR: Carga: 2,429,750 // Kilo: 19,438 // Arroba: 242,975
