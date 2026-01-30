“Las Ochenteras” regresan en una breve temporada

La obra de teatro “Las Ochenteras”, que registró boletería agotada, siendo un fenómeno teatral el año anterior, sus protagonistas Raquel Sofía Amaya y Ana Cristina Botero, decidieron complacer al público y regresar al escenario con esta obra en el Teatro Belarte, los sábados a las 8:00 p.m., durante una breve temporada, es una puesta en escena para toda la familia, sin vulgaridades, sin excesos y con un humor sutil, que invita a sonreír, recordar y emocionarse.

Con una mezcla de humor, nostalgia y música, la obra revive el espíritu de los años 80 a través de la historia de Sara y Helena, dos mujeres que, a sus 60 años, se enfrentan con valentía y optimismo a los retos de un mundo en constante transformación. La crítica y la audiencia han destacado el talento de sus protagonistas y la capacidad de la obra para conectar con diferentes generaciones.

Raquel Sofía Amaya y Ana Cristina Botero estarán de nuevo en el escenario con esta obra que trae al presente el recuerdo de una época en Colombia, en la cual se vivieron transformaciones abruptas que las han llevado de lo analógico a lo digital, por lo que se cuestionan cómo asumir los desafíos del mundo actual. A sus 60 años estas mujeres tienen toda la energía y las ganas de cambiar el mundo. Este es un recorrido por los años 80, por una década increíble, en medio de recuerdos que llevan a Helena Santamaría y a Sara Pombo en un viaje por el tiempo.

“Las Ochenteras” pasaron de la máquina de escribir al computador y del teléfono de disco a los celulares, vieron caer el muro de Berlín y se enamoraron bailando merengue, asistir a la obra es atreverse a vivir toda una experiencia porque es una oportunidad para el encuentro de las generaciones. Se presentan en Teatro Belarte los sábados desde el 14 de febrero. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del teatro y en atrapalo.com.