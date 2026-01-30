El Pulso del Fútbol, 30 de enero de 2026

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Cuál tiene mejor nómina: Nacional o Junior? 49:54 Cerrar Descargar

Trofeo de la Liga Colombiana / Colprensa.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el informe de la IFFHS sobre las mejores ligas del mundo y el puesto que ocupa la liga colombiana. César dijo: “No creo que la liga colombiana esté entre las 10 primeras, por ejemplo, la liga de Turquía está un poco mal en temas reglamentarios”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo no creo que el reglamento en Colombia esté tan organizado, se han presentado casos en los que a algunos si les han dado más duro con las sanciones”.

