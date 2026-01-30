El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 30 de enero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza si la liga colombiana esta entre las diez mejores del mundo.

Trofeo de la Liga Colombiana / Colprensa.

Juan Cedeño

¿Cuál tiene mejor nómina: Nacional o Junior?

49:54

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el informe de la IFFHS sobre las mejores ligas del mundo y el puesto que ocupa la liga colombiana. César dijo: “No creo que la liga colombiana esté entre las 10 primeras, por ejemplo, la liga de Turquía está un poco mal en temas reglamentarios”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo no creo que el reglamento en Colombia esté tan organizado, se han presentado casos en los que a algunos si les han dado más duro con las sanciones”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

