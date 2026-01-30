6AM W6AM W

Desempleo en Colombia en el 2025 fue del 8.9%

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, confirmó que en diciembre la desocupación cayó al 8%

El desempleo en Colombia en el 2025 cerró en un dígito al ubicarse en el 8.9%, confirmó la directora del DANE, Piedad Urdinola, quien explicó que en el 2024 la tasa de desocupación era del 10.2%.

Explicó que la tasa de ocupación se ubicó en 58,6%, mostrando un incremento de 1,2 p.p en comparación con el año 2024 (57,4%) y la Tasa Global de Participación fue 64,3%, todas estas variaciones son estadísticamente significativas.

Las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación para el 2025 fueron: Quibdó (27,1%), Tumaco (26,1%) y Buenaventura (23,9%). En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desocupación fueron: Leticia (3,9%), Rionegro (4,8%) y Mitú (6,2%).

De otra parte, la directora del DANE reveló que el desempleo en el mes de diciembre bajó del 9.1% al 8%, que es la cifra más baja desde el año 2017.

Explicó que en el país los ocupados en el último mes del año anterior ascendieron a 24.2 millones, los desocupados 2.1 millones y los inactivos de 14.6 millones.

En Colombia los trabajadores formales ascendieron a 10 millones y los informales de 13 millones aproximadamente.

