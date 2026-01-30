Cuatro cuerpos de las víctimas del accidente de Satena han sido identificados

Cuatro cuerpos identificados en el siniestro de La Plata de Belén / Foto: Getty Images/Aerocivil

Cúcuta

Mientras el equipo de la dirección de investigaciones de accidentes aéreos avanza en los mecanismos para esclarecer las causas del siniestro del avión de Searca contratista de Satena, en Medicina Legal en Cúcuta continúa la identificación de los cuerpos.

Los forenses han logrado avanzar en la identificación de cuatro personas de las quince que perdieron la vida en el siniestro.

Expertos en investigación han logrado además recoger elementos valiosos en la vereda Curasica donde se registró el lamentable hecho y que serán elementos importantes en el esclarecimiento de los hechos.

En medio de la inspección, las autoridades han encontrado algunas partes de cuerpos que por esto han reclamado el apoyo de los familiares a través del ADN o el uso de las cartas dentales de las víctimas para avanzar en el proceso.

Hoy se espera que se empiecen a entregar a los familiares de las cuatros personas identificadas los cuerpos para proceder a su cristiana sepultura.