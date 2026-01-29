Unilever vende su negocio de cuidado personal en Colombia, con marcas como Fab y Aromatel, a Alicorp

Unilever anunció que acordó la venta del negocio de cuidado del hogar en Colombia y Ecuador al gigante peruano Alicorp. Allí se incluyen marcas reconocidas, como Fab, 3D, Aromatel, entre otras.

La compañía también contempla las operaciones relacionadas en Ecuador, como parte del alcance regional de la transacción.

Al respecto, Renato Banhara, Gerente de Unilever para la región Andina señaló que “estas marcas han acompañado a los hogares colombianos durante décadas y ocupan un lugar especial en su vida cotidiana. Esta decisión se tomó con cuidado y está alineada con nuestro objetivo global de mantener un portafolio más enfocado y competitivo. Alicorp es un referente regional en cuidado del hogar, y confiamos plenamente en que, bajo su liderazgo, estas marcas seguirán creciendo y conectando con los consumidores”.

Y es que según explicó la multinacional, esta decisión también forma parte del proceso de Unilever para enfocar su portafolio en áreas donde la compañía cuenta con mayores ventajas competitivas y potencial de creación de valor a largo plazo, mientras que Alicorp continúa fortaleciendo su presencia regional en la categoría de Cuidado del Hogar.

Ambas compañías confirmaron que las operaciones continuarán funcionando con total normalidad durante el proceso.

Alicorpo tiene línea de alimentos, cuidado del hogar y cuidado personal.