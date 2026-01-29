Sicario acabó con la vida de un hombre en Magangué

Se presentó el homicidio de Elkin Herazo Acuña de 36 años de edad, cuando se encontraba departiendo con conocidos en una mesa de fritos en el barrio La Candelaria sector la Chatarrería, cuando es abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes sin mediar palabra, le disparan con arma de fuego, para luego huir con rumbo desconocido. La víctima fue trasladada hasta el hospital local Divina Misericordia donde fallece.

Durante el 2025 fue capturado en dos oportunidades en diligencias de allanamiento por personal de Ubic-Magangué. Tiene anotaciones como indiciado por tráfico de estupefacientes y por acceso carnal abusivo.

Mediante labores de vecindario, informaron los familiares de la víctima que días anteriores había tenido una discusión con un sujeto al cual conocen como Bocadillo, quien lo había amenazado de muerte.