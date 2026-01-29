Mindefensa confirmó acercamientos con Turquía para la producción del nuevo fusil colombiano

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno avanza en las pruebas del fusil de manufactura colombiana que está llamado a reemplazar al Galil, arma utilizada durante décadas por las Fuerzas Militares. El proceso, según explicó, busca garantizar que el nuevo equipo cumpla con los estándares técnicos y operativos antes de su adopción definitiva.

“Respecto al fusil colombiano, debe garantizarse que funcione al cien por cien, y eso significa que debe pasar por una serie de pruebas que se están realizando en campo, para que cuando nuestros soldados, nuestros policías, también los de otras naciones, cuando lo proyectamos a otros países, pues funcione correctamente, como debe ser”, señaló el ministro.

El jefe de la cartera de Defensa indicó que las evaluaciones se encuentran en su fase final y que el Gobierno confía en culminarlas pronto.

“Esperamos en este primer semestre terminar todas las pruebas”, afirmó, al tiempo que destacó que el desarrollo del fusil también apunta a fortalecer la industria nacional de defensa.

El ministro Sánchez confirmó, además, que se adelantan acercamientos con otros países para consolidar alianzas estratégicas.

“Estamos haciendo articulación con otras naciones, como por ejemplo Turquía, con la industria de defensa turca, para mirar cómo podemos desarrollar convenios, de tal manera que podamos elevar la producción aquí en Colombia, no solamente en estas capacidades de armas, sino también buscando otras áreas”, explicó.

El anuncio se produce en medio de la polémica alrededor del fusil Galil, cuya fabricación está ligada a Israel. Actualmente no existen relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel.

Desde el Gobierno se ha insistido en que el desarrollo de un fusil propio permitiría reducir esa dependencia, fortalecer la soberanía industrial y evitar impactos operativos.