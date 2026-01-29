Este es el calendario del Mundial Sub-23 de sóftbol masculino que se realizará en Sincelejo

Sincelejo

La Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub‑23 ya tiene calendario oficial, y Sincelejo se prepara para recibir, por primera vez en la historia del país, un campeonato orbital de esta disciplina.

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) publicó el esquema completo de juegos, que abrirá con un choque de peso: Argentina vs. Nueva Zelanda el 25 de abril.

Serán 50 partidos en nueve días, entre el 25 de abril y el 3 de mayo: 36 juegos en el estadio 20 de Enero y 14 en el Eduardo Porras. El campeón vigente, Australia, debutará contra México, mientras que la jornada inaugural ofrecerá cuatro duelos entre selecciones del top 10 mundial.

Así quedaron los grupos:

Grupo A: Japón, Argentina, Nueva Zelanda, Chequia, Colombia (anfitrión) y Sudáfrica.Grupo B: Venezuela, Canadá, Australia, México, Singapur y Dinamarca.

Partidos del día inaugural – 25 de abril

10:00 a. m. Argentina vs. Nueva Zelanda – Estadio 20 de Enero

11:00 a. m. Singapur vs. Venezuela – Estadio Eduardo Porras

– Estadio Eduardo Porras 1:00 p. m. Chequia vs. Japón – Estadio 20 de Enero

2:00 p. m. Canadá vs. Dinamarca – Estadio Eduardo Porras

– Estadio Eduardo Porras 4:00 p. m. México vs. Australia – Estadio 20 de Enero

– Estadio 20 de Enero 7:00 p. m. Ceremonia de inauguración – Estadio 20 de Enero

9:00 p. m. Colombia vs. Sudáfrica – Estadio 20 de Enero

Cada jornada tendrá cuatro partidos en el 20 de Enero y dos en el Eduardo Porras, sedes que vivirán el ambiente mundialista por primera vez.

Formato del torneo

La fase de grupos irá del 25 al 29 de abril.Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, conservando sus resultados.Del 30 de abril al 2 de mayo se jugarán la Súper Ronda y la Ronda de Clasificación.El 3 de mayo se disputarán el duelo por el bronce y la gran final entre los dos mejores equipos.

Esta será la segunda edición del Mundial Sub‑23, luego del torneo inaugural en 2023, cuando Australia se coronó campeón tras vencer a Japón.

