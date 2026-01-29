Investigan la muerte a bala de un recluso de estación de policía de El Roble, Sucre

Sincelejo

La Policía confirmó este hecho, a través de un comunicado, informando que ocurrió medio de una reacción de uniformados en la Estación de Policía de El Roble.

Según la versión oficial, Ever Enrique Perilla Rivero, de 26 años, quien estaba detenido por un presunto hurto, al parecer, forzó el lugar donde permanecía bajo custodia y se escapó por la parte trasera de la estación.

Durante la persecución, el policía encargado de la vigilancia le ordenó detenerse en varias ocasiones. Al no obedecer, el uniformado disparó su arma de dotación y lo hirió, según la Policía.

“Durante la persecución, el policial que cumplía funciones de centinela, en reiteradas oportunidades habría hecho llamado a viva voz para que se detuviera y ante la desatención a la orden de policía, habría accionado su arma de dotación, causándole una herida con arma de fuego”, se lee en el comunicado de la Policía.

El hombre fue trasladado a un centro asistencial del municipio y luego remitido a Sincelejo, pero murió durante el traslado.

Las autoridades, en el comunicado emitido, no suministraron el nombre de la víctima, pero en Caracol Radio logramos establecer que se trata de Perilla Rivero.

La institución informó que notificó de inmediato a la Fiscalía General de la Nación y a la Justicia Penal Militar, que asumió los actos urgentes.

“Esta última, asumió los actos urgentes e inició la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del hecho. Asimismo, se activó la burbuja interdisciplinaria, reafirmando el compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y el respeto por los derechos humanos”, indica el comunicado.

Ahora avanza la investigación para establecer si el procedimiento policial se ajustó a la ley y a los protocolos.