Actualidad

En Pasto capturan a uno de los más buscados por hurto de motocicletas

El sujeto sería responsable de múltiples hurtos denunciados en área urbana de la capital de Nariño

Foto Policía Metropolitana de Manizales/ captura presunto responsable de homicidio

Foto Policía Metropolitana de Manizales/ captura presunto responsable de homicidio

Sebastián Villada Ortega

Pasto - Nariño

La Policía Metropolitana de Pasto confirmó en las últimas horas la captura de uno de los hombres incluidos en el cartel de los más buscados en la ciudad, señalado de participar en múltiples hurtos de motocicletas bajo las modalidades de atraco y halado en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, la captura se logró tras un proceso investigativo que permitió recolectar material probatorio suficiente para obtener una orden judicial.

“Con la Fiscalía local y ante un juez de control de garantías se expide la orden de captura, la cual se hace efectiva por estos delitos cometidos en diferentes jurisdicciones de la ciudad”, explicó el comandante.

Según el informe oficial, los hechos por los que era requerido se registraron en sectores como Tamasagra, la avenida Mijitayo, Agualongo, Sumatambo y Tequendama, donde se venían denunciando reiterados casos de hurto de motocicletas.

Las investigaciones dan cuenta que el capturado no actuaría solo y haría parte de un grupo delincuencial dedicado a este tipo de hurtos que también se encuentra en investigación.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad